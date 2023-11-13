Кормье назвал главную ошибку Павловича в бою с Аспинэллом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о поражении россиянина Сергея Павловича в поединке с британцем Томом Аспинэллом.

«Павлович, наверное, вбил себе в голову, что если он ударит, то нокаутирует Аспинэлла. Иногда так не получается. В самом начале он попал в Тома: Аспинэлл «проглотил» этот удар, тут же пошёл на Павловича и разбил его», — приводит слова Кормье Ringside.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее.