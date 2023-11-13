Аспинэлл: наши пути c Павловичем ещё пересекутся

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл высказалася о победе над россиянином Сергеем Павловичем на UFC 295.

«Я определённо думаю, что наши с ним пути ещё пересекутся. Ему 31 год, мне — 30. Мы можем драться как минимум пять лет. Поверьте: Сергей продолжит нокаутировать людей в тяжёлом дивизионе», — сказал Аспинэлл на пресс-конференции.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее.