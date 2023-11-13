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Федун: если бы не Соболев, «Спартак» не удержал бы победу над «Ростовом»

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу красно-белых в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Ростовом».
Федун: если бы не Соболев, «Спартак» не удержал бы победу над «Ростовом»
  • РИА Новости

«Отлично, что взяли три очка. Это важная победа. Слава богу, что тренер переступил через свои принципы и в конце выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали», — цитирует Федуна «СЭ».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0.

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