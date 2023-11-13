Павлюченкова и Андреева поднялись в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Далее идут Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19) и Екатерина Александрова (21).

Мирра Андреева поднялась на одну строчку и теперь занимает 46-е место. Анастасия Павлюченкова также отыграла позицию и находится на 58-й строчке.

Первой ракеткой мира является полячка Ига Свёнтек. На второй позиции расположилась белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская вошла в топ-100 рейтинга WTA.