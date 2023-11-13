Луческу: нужно вернуть время, когда клубы РФ и Украины играли товарищеские турниры

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о ситуации между Россией и Украиной.

«Я помню, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Только совместными усилиями мы сможем этого сделать», — цитирует Луческу Football.ua.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Луческу назвал враньём новости о завершении тренерской карьеры.