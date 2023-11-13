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Медведев назвал Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима.

«По словам Баха, если спорт будет занимать роль арбитра в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Именно из-за этого он должен быть политически нейтральным. Однако до этого он рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине. Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — написал Медведев в Twitter.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Баху, что спорт должен быть политически нейтральным.

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