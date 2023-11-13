Медведев назвал Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима.

«По словам Баха, если спорт будет занимать роль арбитра в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Именно из-за этого он должен быть политически нейтральным. Однако до этого он рекомендовал не допускать россиян к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине. Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — написал Медведев в Twitter.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Баху, что спорт должен быть политически нейтральным.