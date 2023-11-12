RT в Telegram
Подпишись

Захарова напомнила главе МОК о множестве преданных забвению принципах олимпизма

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, что спорт должен быть политически нейтральным.
Захарова напомнила главе МОК о множестве преданных забвению принципах олимпизма
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Cпорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК не планирует отменять Олимпиаду в Париже из-за увеличения военных конфликтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить