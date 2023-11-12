Захарова напомнила главе МОК о множестве преданных забвению принципах олимпизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, что спорт должен быть политически нейтральным.

«Cпорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК не планирует отменять Олимпиаду в Париже из-за увеличения военных конфликтов.