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МОК не планирует отменять Олимпиаду в Париже из-за увеличения военных конфликтов

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Париже 2024 года не будут отменены из-за увеличения военных конфликтов.
МОК не планирует отменять Олимпиаду в Париже из-за увеличения военных конфликтов
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«У нас очень сильная геополитическая напряжённость, но было бы совершенно неправильно жертвовать Играми в Париже. У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Олимпиаде, что соответствует олимпийской миссии», — приводит слова Баха Inside the Games.

По его словам, МОК не может предать основную идею спорта.

«В настоящее время в мире насчитывается 28 войн. Наша миссия — гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать, людям необходимо то, что их объединит», — сказал он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК будет согласовывать приглашение российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года с международными спортивными федерациями.

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