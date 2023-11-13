Игрок «Динамо» Бессмертный: у нас большие шансы догнать «Краснодар» и «Зенит»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный оценил перспективы бело-голубых в чемпионате России по футболу.

«Шансы догнать «Краснодар» и «Зенит» большие. Надо только постоянно играть с полной концентрацией. В большинстве матчей мы ведём в счёте, но в концовке теряем очки. Сейчас надо всё это устранять, и тогда будет отлично», — цитирует Бессмертного газета «Известия».

«Динамо» в последний раз завоевало золотые медали чемпионата в 1976 году. В 1995-м бело-голубые выиграли Кубок России.

Команда Марцела Лички в сезоне-2023/24 занимает с 25 очками третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).

Ранее Бессмертный заявил, что в самом скором времени станет чемпионом России по футболу.