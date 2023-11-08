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Бессмертный пообещал дожить до чемпионства «Динамо» в РПЛ

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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный уверен, что в самом скором времени станет чемпионом России по футболу.
Бессмертный пообещал дожить до чемпионства «Динамо» в РПЛ
  • РИА Новости

«Конечно, доживу до чемпионства «Динамо». Осталось немного ждать. Я считаю себя динамовцем. Я с 14 лет в команде. Всё стало родным», — цитирует Бессмертного «Матч ТВ».

19-летний игрок подчеркнул, что тренерский штаб и футболисты команды настраиваются только на самые высокие места.

«Это будет очень серьёзное достижение для нас. Все этого хотят. С «Динамо» это будет сделать вдвойне приятнее. Может что-то не получаться, но мы друг друга поддерживаем. Атмосфера в команде хорошая», — добавил Бессмертный.

«Динамо» в последний раз завоевало золотые медали чемпионата в 1976 году. В 1995-м бело-голубые выиграли Кубок России.

Команда Марцела Лички в сезоне-2023/24 занимает с 22 очками пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (31).

Ранее руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич провёл встречу с футболистами и тренерами «Динамо».













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