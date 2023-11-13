Черчесов: хотелось, чтобы Сперцян меньше читал газет

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал футболисту «Краснодара» Эдуарду Сперцяну не обращать внимания на слухи о возможном переходе в европейский клуб.

«Очень бы хотелось, чтобы Сперцян меньше читал газет, а концентрировался на своей работе. Ну, а если он реально куда‑то уходит, чтобы это был правильный шаг и он играл», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» будет следить за развитием футболиста до следующего лета. Скауты клуба изучают множество видео с участием россиянина.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал информацию о том, что скауты «Ювентуса» следят за Сперцяном.