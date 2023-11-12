Игнашевич отметил высокий уровень судейства матча с «Пари НН»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что арбитры матча 15-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН» отработали на высоком уровне.

«Хочется отметить ещё и судейство — матч был сложный, много единоборств, Сергей Чебан хорошо отработал», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Бронзовый призёр чемпионата Европы также признался, что немного расстроен тем, что не удалось заработать три очка.

«Недовольны, что не победили. Победы нам нужны как воздух. Доволен игрой команды, что надёжно сыграли в обороне, несмотря на тяжёлые погодные условия», — добавил Игнашевич.

Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, нижегородская команда набрала 21 очко и осталась на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы с 12 очками поднялись на 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ.