RT в Telegram
Подпишись

Игнашевич отметил высокий уровень судейства матча с «Пари НН»

Короткая ссылка
Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что арбитры матча 15-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН» отработали на высоком уровне.

«Хочется отметить ещё и судейство — матч был сложный, много единоборств, Сергей Чебан хорошо отработал», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Бронзовый призёр чемпионата Европы также признался, что немного расстроен тем, что не удалось заработать три очка.

«Недовольны, что не победили. Победы нам нужны как воздух. Доволен игрой команды, что надёжно сыграли в обороне, несмотря на тяжёлые погодные условия», — добавил Игнашевич.

Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, нижегородская команда набрала 21 очко и осталась на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы с 12 очками поднялись на 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить