Леонова: прокат Валиевой не был чистым, подача протеста не так обязательна

Российская фигуристка и тренер Алёна Леонова прокомментировала провал фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«То, что Валиева оказалась на четвёртом месте, немного странно и неожиданно. Мы привыкли видеть её на лидирующих позициях. Та оценка, что она получила, она объективная. Так как прокат не был чистым, то подача протеста не так обязательна», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник объяснил невысокие оценки Валиевой за произвольную программу.