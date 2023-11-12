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У Тюкавина активировалась опция продления контракта с «Динамо»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что нападающий Константин Тюкавин продолжит выступать за московскую команду.
У Тюкавина активировалась опция продления контракта с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«У Константина реализовалось условие автопродления контракта в этом матче с «Оренбургом», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что соглашение пролонгировано до конца сезона-2024/25. 

Тюкавин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость €8 млн.

«Динамо» на своём поле нанесло поражение «Оренбургу» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Тюкавин забил один из мячей.

Ранее агент Тюкавина заявил, что расстроен невызовом нападающего в сборную России.

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