У Тюкавина активировалась опция продления контракта с «Динамо»
- РИА Новости
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«У Константина реализовалось условие автопродления контракта в этом матче с «Оренбургом», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что соглашение пролонгировано до конца сезона-2024/25.
Тюкавин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость €8 млн.
«Динамо» на своём поле нанесло поражение «Оренбургу» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Тюкавин забил один из мячей.
Ранее агент Тюкавина заявил, что расстроен невызовом нападающего в сборную России.