Агент Тюкавина расстроен невызовом нападающего в сборную России

Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на невызов своего клиента на ноябрьский тренировочный сбор национальной команды России.

«Меня это расстроило, но я не лезу в тренерские моменты. За результат отвечает Карпин. Тренер определился, значит, мы будем дальше больше работать. Я уважаю тех, кого вы назвали», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

7 ноября Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в национальную команду вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитники Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедада» и Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты» не вызваны в национальную команду.