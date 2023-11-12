«Спартак» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 15-го тура РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Счёт в матче на стадионе «Открытие Банк Арена» 2:0 в пользу красно-белых.
Отличились Михаил Игнатов (четвёртая минута) и Квинси Промес (15-я).
Голландец записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча.
Ранее сообщалось, что Игнатов забил второй мяч в сезоне-2023/24.