«Спартак» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 15-го тура РПЛ

Московский «Спартак» на своём поле обыгрывает «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Счёт в матче на стадионе «Открытие Банк Арена» 2:0 в пользу красно-белых.

Отличились Михаил Игнатов (четвёртая минута) и Квинси Промес (15-я).

Голландец записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча.

Ранее сообщалось, что Игнатов забил второй мяч в сезоне-2023/24.