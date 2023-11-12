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Промес отличился в игре с «Ростовом», до рекорда Гаврилова осталось три мяча

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Московский «Спартак» забил второй мяч в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Промес отличился в игре с «Ростовом», до рекорда Гаврилова осталось три мяча
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Отличился Квинси Промес (15-я минута). Также мяч забил Михаил Игнатов (четвёртая).

Голландец записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча.

Счёт в матче на стадионе «Открытие Банк Арена» стал 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом».

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