Промес отличился в игре с «Ростовом», до рекорда Гаврилова осталось три мяча
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Отличился Квинси Промес (15-я минута). Также мяч забил Михаил Игнатов (четвёртая).
Голландец записал в свой актив 112-й гол за «Спартак». До Юрия Гаврилова (115), который занимает пятое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, ему осталось три мяча.
Счёт в матче на стадионе «Открытие Банк Арена» стал 2:0 в пользу красно-белых.
Ранее сообщалось, что Квинси Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом».