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Экс-тренера олимпийской сборной СССР по борьбе Игуменова госпитализировали

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Пятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Виктор Игуменов доставлен в одну из московских больниц.
Экс-тренера олимпийской сборной СССР по борьбе Игуменова госпитализировали
  • РИА Новости

Бывший тренер сборной СССР почувствовал сильную боль в животе. Врачи скорой помощи предположили, что у него разрыв брюшной аорты, сообщает Telegram-канал Mash.

Игуменов, помимо того что имеет пять побед на первенствах планеты, является чемпионом Европы и многократным чемпионом Советского Союза по греко-римской борьбе.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по биатлону Красимир Анев выведен из медикаментозной комы.

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