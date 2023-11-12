Экс-тренера олимпийской сборной СССР по борьбе Игуменова госпитализировали
- РИА Новости
Бывший тренер сборной СССР почувствовал сильную боль в животе. Врачи скорой помощи предположили, что у него разрыв брюшной аорты, сообщает Telegram-канал Mash.
Игуменов, помимо того что имеет пять побед на первенствах планеты, является чемпионом Европы и многократным чемпионом Советского Союза по греко-римской борьбе.
Ранее сообщалось, что чемпион Европы по биатлону Красимир Анев выведен из медикаментозной комы.