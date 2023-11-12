Сёмин надеется, что ЦСКА и «Динамо» включатся в чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» — главные фавориты. Но вполне вероятно, что конкуренцию им может составить ЦСКА. У армейцев уже есть интересные молодые игроки, такие как Файзуллаев, у которого точно большое будущее. Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу», — поделился Сёмин с RT.

Ранее Сёмин заявил, что «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ.