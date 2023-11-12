RT в Telegram
Подпишись

Сёмин надеется, что ЦСКА и «Динамо» включатся в чемпионскую гонку в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сёмин надеется, что ЦСКА и «Динамо» включатся в чемпионскую гонку в РПЛ
  • РИА Новости

«На сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» — главные фавориты. Но вполне вероятно, что конкуренцию им может составить ЦСКА. У армейцев уже есть интересные молодые игроки, такие как Файзуллаев, у которого точно большое будущее. Надеюсь, что и «Динамо» сможет ворваться в чемпионскую гонку благодаря своему сильному составу», — поделился Сёмин с RT.

Ранее Сёмин заявил, что «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить