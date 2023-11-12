RT в Telegram
Подпишись

Гербольдт: у Муравьёвой и Горбачёвой есть шансы навязать конкуренцию Валиевой

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт считает, что Софья Муравьёва и Алина Горбачёва навяжут конкуренцию Камиле Валиевой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Гербольдт: у Муравьёвой и Горбачёвой есть шансы навязать конкуренцию Валиевой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, что и Софья, и Алина будут очень стараться составить Камиле конкуренцию в произвольной программе. У Муравьёвой и Горбачёвой есть шансы навязать конкуренцию Валиевой. Всё будет зависеть от того, какой у кого будет набор элементов», — приводит слова Гербольдт РИА Новости.

Валиева выиграла короткую программу. За прокат она получила 81,09 балла. Второй стала Софья Муравьёва (77,02). Замыкает тройку Алина Горбачёва (73,29).

Произвольные программы девушки представят 12 ноября.

Ранее Муравьёва заявила, что пока не может встроить в программу тройной аксель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить