Гербольдт: у Муравьёвой и Горбачёвой есть шансы навязать конкуренцию Валиевой

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт считает, что Софья Муравьёва и Алина Горбачёва навяжут конкуренцию Камиле Валиевой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Думаю, что и Софья, и Алина будут очень стараться составить Камиле конкуренцию в произвольной программе. У Муравьёвой и Горбачёвой есть шансы навязать конкуренцию Валиевой. Всё будет зависеть от того, какой у кого будет набор элементов», — приводит слова Гербольдт РИА Новости.

Валиева выиграла короткую программу. За прокат она получила 81,09 балла. Второй стала Софья Муравьёва (77,02). Замыкает тройку Алина Горбачёва (73,29).

Произвольные программы девушки представят 12 ноября.

Ранее Муравьёва заявила, что пока не может встроить в программу тройной аксель.