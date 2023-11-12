Савиков назвал потерю концентрации причиной поражения «Спартака» от «Лады» в КХЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Хорошая игра. Было много опасных моментов. Но где-то недоработали и пропустили ненужную шайбу в конце», — приводит слова Савикова «Чемпионат».
По мнению защитника, команда потеряла концентрацию.
«Нужно играть все 60 минут», — подытожил он.
Встреча проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 4:3.
После 30 игр «Спартак» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Лада» с 41 баллом занимает первое место на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Лада» по буллитам победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.