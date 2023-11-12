Савиков назвал потерю концентрации причиной поражения «Спартака» от «Лады» в КХЛ

Защитник московского «Спартака» Егор Савиков прокомментировал поражение от тольяттинской «Лады» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хорошая игра. Было много опасных моментов. Но где-то недоработали и пропустили ненужную шайбу в конце», — приводит слова Савикова «Чемпионат».

По мнению защитника, команда потеряла концентрацию.

«Нужно играть все 60 минут», — подытожил он.

Встреча проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 4:3.

После 30 игр «Спартак» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Лада» с 41 баллом занимает первое место на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Лада» по буллитам победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.