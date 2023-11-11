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«Лада» по буллитам победила «Спартак» в КХЛ

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«Лада» по буллитам победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Лада» по буллитам победила «Спартак» в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Игра завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей в основное время отличились Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин. У «Спартака» шайбы забросили Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.

В серии буллитов точнее оказался тольяттинский клуб (2:0).

«Лада» набрала 41 очко и занимает первое место в Восточной конференции. В активе «Спартака» 43 очка и первая позиция в Западной конференции.

Ранее минское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ.

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