«Лада» по буллитам победила «Спартак» в КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей в основное время отличились Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин. У «Спартака» шайбы забросили Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.
В серии буллитов точнее оказался тольяттинский клуб (2:0).
«Лада» набрала 41 очко и занимает первое место в Восточной конференции. В активе «Спартака» 43 очка и первая позиция в Западной конференции.
Ранее минское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ.