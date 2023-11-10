RT в Telegram
Подпишись

Минское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Минское «Динамо» победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Минское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © cmannphoto

Игра завершилась со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли, Егор Игнатенко и Сэм Анас, оформивший дубль. У «Сочи» шайбы забросили Глеб Корягин и Артур Тянулин.

«Динамо» набрало 32 очка и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Сочи» 26 очков и девятая позиция.

В другом матче дня «Витязь» победил «Северсталь» со счётом 5:3.

Ранее шайба Полунина помогла «Локомотиву» победить «Сибирь» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить