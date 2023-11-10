Минское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ

Минское «Динамо» победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Вячеслав Основин, Егор Бориков, Ник Меркли, Егор Игнатенко и Сэм Анас, оформивший дубль. У «Сочи» шайбы забросили Глеб Корягин и Артур Тянулин.

«Динамо» набрало 32 очка и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Сочи» 26 очков и девятая позиция.

В другом матче дня «Витязь» победил «Северсталь» со счётом 5:3.

Ранее шайба Полунина помогла «Локомотиву» победить «Сибирь» в КХЛ.