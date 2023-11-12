Божин заявил, что поле в матче с ЦСКА было лучше, чем в игре со «Спартаком»

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин оценил качество поля стадиона в Воронеже в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Поле выдержало и было лучше, чем в игре со «Спартаком». Всё было приемлемо, играть можно», — приводит слова Божина «Матч ТВ».

Защитник ответил, выдержит ли газон, учитывая, что у команды ещё две домашние игры в декабре.

«Всё будет зависеть от погоды. Трудно сказать что‑то на будущее, потому что перед матчем со «Спартаком» тоже ничего не предвещало беды, но начался снегопад. В таких условиях любой газон станет хуже», — сказал он.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров РПЛ воронежцы набрали 19 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. Армейцы с 25 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Божин заявил, что гол вратарю и капитану ЦСКА Игорю Акинфееву будет одним из памятных в карьере.