Божин заявил, что поле в матче с ЦСКА было лучше, чем в игре со «Спартаком»
- РИА Новости
«Поле выдержало и было лучше, чем в игре со «Спартаком». Всё было приемлемо, играть можно», — приводит слова Божина «Матч ТВ».
Защитник ответил, выдержит ли газон, учитывая, что у команды ещё две домашние игры в декабре.
«Всё будет зависеть от погоды. Трудно сказать что‑то на будущее, потому что перед матчем со «Спартаком» тоже ничего не предвещало беды, но начался снегопад. В таких условиях любой газон станет хуже», — сказал он.
Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.
После 15 туров РПЛ воронежцы набрали 19 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. Армейцы с 25 баллами располагаются на четвёртой строчке.
Ранее Божин заявил, что гол вратарю и капитану ЦСКА Игорю Акинфееву будет одним из памятных в карьере.