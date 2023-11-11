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Божин: гол Акинфееву будет одним из памятных в карьере

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Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о ничейном результате в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА.
Божин: гол Акинфееву будет одним из памятных в карьере
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«У меня много памятных голов и моментов было. Болельщики особенно помнят спасение с «Ахматом». Конечно, приятно забить такому мастеровитому вратарю, как Игорь Акинфеев, и очень хорошей команде. Это будет одним из памятных голов в карьере», — цитирует Божина «Чемпионат».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе ЦСКА забил Виктор Давила (десятая минута). У «Факела» отличился Сергей Божин (90 + 4).

Таким образом, ЦСКА набирает 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (18) располагается на десятой строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Факелом» в 15-м туре РПЛ.

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