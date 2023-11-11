Федотов — о ничьей с «Факелом»: наверное, дело в недостаточно длинной скамейке

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Факелом» в 15-м туре РПЛ.

«Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку мяча, там всё было просто. Упускаем победный счёт в концовке? Понятно, что причина в чём‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

ЦСКА набирает 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (19) располагается на десятой строчке.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» победили «Урал» в 15-м туре РПЛ.