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Головин и Кузяев дали совместное интервью после матча «Монако» с «Гавром»

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Российские полузащитники Александр Головин из «Монако» и Далер Кузяев из «Гавра» дали совместное интервью после матча 12-го тура французской Лиги 1.

«Возили Кузяева сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс-минус равный матч», — приводит слова Головина Telegram-канал TIME.

По мнению Кузяева, болельщикам понравилась прошедшая встреча.

«Боевая ничья. Игра была насыщенная событиями, моментами: пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что матч прошёл на славу», — сказал он.

«Боевая ничья, но мы должны были победить со счётом 4:0. Шучу, думаю, счёт по игре», — ответил полузащитник «Монако».

Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре и завершилась со счётом 0:0.

После 12 туров Лиги 1 «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Гавр» с 15 баллами располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева сыграли вничью в Лиге 1.

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