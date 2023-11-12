Калинин заявил, что футболисты «Факела» привыкли играть при тумане

Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил погодные условия на матчах в Воронеже после 15-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Хорошо, что туман рассеялся, но даже если бы и был, нам бы он точно не мешал. Туман для нас привычное дело, мы половину матчей так играем, ничего страшного, нас бы это не смутило, осадки нам не помеха», — цитирует Калинина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что поле «нормальное для этой поры года».

«На нём спокойно можно играть», — добавил Калинин.

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе ЦСКА забил Виктор Давила (десятая минута). У «Факела» отличился Сергей Божин (90 + 4).

ЦСКА набирает 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (18) располагается на десятой строчке.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о ничейном результате в матче с ЦСКА.





