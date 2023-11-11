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Спортдиректор «Факела»: довольны, как команда проявила себя в матче с ЦСКА

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Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о ничейном результате в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Спортдиректор «Факела»: довольны, как команда проявила себя в матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Довольны, как проявила себя команда в матче с ЦСКА. Конечно, и работой Ташуева тоже довольны», — цитирует Котова «Чемпионат».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе ЦСКА забил Виктор Давила (десятая минута). У «Факела» отличился Сергей Божин (90 + 4).

Таким образом, ЦСКА набирает 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (19) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенита» и «Краснодара» ожидается до 45 тыс. зрителей.

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