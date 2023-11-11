Спортдиректор «Факела»: довольны, как команда проявила себя в матче с ЦСКА

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о ничейном результате в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Довольны, как проявила себя команда в матче с ЦСКА. Конечно, и работой Ташуева тоже довольны», — цитирует Котова «Чемпионат».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе ЦСКА забил Виктор Давила (десятая минута). У «Факела» отличился Сергей Божин (90 + 4).

Таким образом, ЦСКА набирает 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (19) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенита» и «Краснодара» ожидается до 45 тыс. зрителей.