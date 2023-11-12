Корнеев считает, что Захарян в «Реал Сосьедад» столкнулся с «бешеной конкуренцией»
«Попадая в топ-команду Испании, где бешеная конкуренция и много местных игроков, имеющих определённый багаж, — это очень сложно», — цитирует Корнеева Матч ТВ».
Захарян в сезоне-2023/24 в девяти матчах за испанскую команду не отметился результативными действиями. 20-летний хавбек не был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России.
Ранее сообщалось, что Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией».