Корнеев считает, что Захарян в «Реал Сосьедад» столкнулся с «бешеной конкуренцией»

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев предположил, что полузащитнику Арсену Захаряну будет очень сложно быстро завоевать место в основном составе «Реал Сосьедад».

«Попадая в топ-команду Испании, где бешеная конкуренция и много местных игроков, имеющих определённый багаж, — это очень сложно», — цитирует Корнеева Матч ТВ».

Захарян в сезоне-2023/24 в девяти матчах за испанскую команду не отметился результативными действиями. 20-летний хавбек не был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией».