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Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией».
Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией»
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

Стартовый состав объявила пресс-служба клуба.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Захарян, Туррьентес, Барренечеа, Оярсабаль, Садик.

У «Мальорки» с первых минут появятся Максимиану, Мендес, Чуми, Гонсалес, Акьем, Лопи, Робертоне, Аррибас, Эмбарба, Рамазани, Баптистау.

Матч состоится 11 ноября в 18:15 мск.

Ранее агент Барбоза назвал идею возвращения Захаряна в Россию безумием.

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