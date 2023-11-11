Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией».

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