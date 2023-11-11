Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч с «Альмерией»
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
Стартовый состав объявила пресс-служба клуба.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Захарян, Туррьентес, Барренечеа, Оярсабаль, Садик.
У «Мальорки» с первых минут появятся Максимиану, Мендес, Чуми, Гонсалес, Акьем, Лопи, Робертоне, Аррибас, Эмбарба, Рамазани, Баптистау.
Матч состоится 11 ноября в 18:15 мск.
Ранее агент Барбоза назвал идею возвращения Захаряна в Россию безумием.