Агент Барбоза назвал идею возвращения Захаряна в Россию безумием

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Россию.

«Возвращение в Россию? Не думаю. Уверен, что у него должно получиться, он талантливый игрок. Я не думаю, что клуб, который столько вложил денег, через пару месяцев отдаст его в аренду. Это будет безумием и нерациональным решением», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Напомним, что «Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду девять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее «Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов.