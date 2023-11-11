RT в Telegram
Подпишись

Следователи в Сочи возбудили уголовное дело после гибели футболиста Лесина

Короткая ссылка
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Сочи после гибели футболиста из Чувашии.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по результатам проверки, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

8 ноября стало известно, что причиной смерти футболиста и тренера Лесина стала асфиксия. По словам отца футболиста, Алексей поздней ночью возвращался из караоке-бара. А ближе к утру его нашли на берегу.

8 ноября стало известно, что Лесин умер на 31-м году жизни. Он выступал за клубы «Чебоксары», «Химик-Август», «Чувашия» и чебоксарское «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий албанского футбольного клуба «Эгнатия» Рафаэль Двамена потерял сознание во время матча и впоследствии скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить