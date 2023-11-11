Следователи в Сочи возбудили уголовное дело после гибели футболиста Лесина

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Сочи после гибели футболиста из Чувашии.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по результатам проверки, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

8 ноября стало известно, что причиной смерти футболиста и тренера Лесина стала асфиксия. По словам отца футболиста, Алексей поздней ночью возвращался из караоке-бара. А ближе к утру его нашли на берегу.

8 ноября стало известно, что Лесин умер на 31-м году жизни. Он выступал за клубы «Чебоксары», «Химик-Август», «Чувашия» и чебоксарское «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий албанского футбольного клуба «Эгнатия» Рафаэль Двамена потерял сознание во время матча и впоследствии скончался.