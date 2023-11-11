Сперцян заявил, что «Краснодар» рассчитывал победить на выезде «Зенит»

Защитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что настраивался на победу в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Мы ехали за тремя очками, хотели победить. Была тяжёлая игра, мы много оборонялись, особенно во втором тайме. Должны быть довольны ничьей», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

По его словам, «Зенит» заставил «Краснодар» сесть низко, поэтому появились разрывы между линиями.

«В конце уже бились друг за друга. Самое тяжёлое, что мы не выходили, сразу били вперёд, игра пошла на вынос», — добавил Сперцян.

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1.

В составе сине-бело-голубых мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «быков» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Владимир Ивич заявил, что остался доволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ.