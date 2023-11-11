Ивич остался доволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал закономерным результат матча 15-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Этот результат — реалистичный. Мы были лучше «Зенита» до момента, пока не забили первый гол. После этого мы потеряли уверенность, перестали играть с мячом», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

По его словам, «такого рода проблема была», когда он только пришёл в «Краснодар».

«Потом мы её исправили, но сегодня она вновь появилась. Мы играли против хорошего соперника с хорошим тренером. Заработанным очком сегодня мы довольны», — добавил Ивич.

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1. В составе «Зенита» мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

Сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» (32) продолжают лидировать в чемпионате.

Ранее Михаил Кержаков заявил, что «Зениту» в матче с «Краснодаром» не хватило удачи.