Кержаков — о матче с «Краснодаром»: нам не хватило удачи

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничейный результат с «Краснодаром» в матче 15-го тура РПЛ.

«Мне кричали, что надо идти вперёд и забивать? С «Локо» сбегал, больше не хочу. Нам не хватило удачи. Если покажут момент с Андреем, от Изи отскочило не в ворота. Мы перехватили инициативу, удача была не нашей стороне. Догонять всегда легче, «Краснодар» ещё почувствует через парочку туров», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Зенита» мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» (32) продолжают лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, что за первый тайм матча «Зенит» — «Краснодар» сделали три предложения руки и сердца.