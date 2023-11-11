Семак заявил, что у «Зенита» были шансы вырвать победу в матче с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что его подопечные имели отличные шансы переиграть «Краснодар» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«По тому, как складывалась игра, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли, шансы были. Перед игрой мы обсуждали, как она сложится, так она и сложилась», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, в первом тайме игра была тягучая и позиционная, а во втором «Зенит» действовал активнее.

«В случае с пропущенным голом немного недоработали, дали пробить, а на добивании тоже сыграли неудачно», — заключил Семак.

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1. В составе сине-бело-голубых мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «быков» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Владимир Ивич заявил, что остался доволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ.