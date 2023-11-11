Ташуев: ЦСКА более собранная команда, чем «Спартак»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о ничьей с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

«ЦСКА очень неудобный соперник, креативная команда с хорошей обороной. Боевое очко. По сравнению со «Спартаком» ЦСКА более собранная команда, «Спартак» более куражный. Приятно, что «Факел» против ЦСКА может играть в свой футбол», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Игра в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

Мяч в составе ЦСКА забил Виктор Давила (десятая минута). У «Факела» отличился Сергей Божин (90 + 4).

Таким образом, ЦСКА набирает 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (18) располагается на десятой строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Факелом» в 15-м туре РПЛ.