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Более 30 человек пострадали во время матча второго дивизиона чемпионата Германии

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Более 30 человек пострадали во время матча второго дивизиона чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «Ганновером-96».
Более 30 человек пострадали во время матча второго дивизиона чемпионата Германии
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сообщает полиция Гамбурга, в секторе гостей произошла ссора, в ходе которой на мужчину было совершено нападение. Чтобы защитить человека и предотвратить дальнейшее развитие событий, полиция решила вмешаться в ситуацию.

Отмечается, что в ходе столкновения пострадали 17 сотрудников полиции.

По факту инцидента началось расследование.

Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее шесть полицейских получили ранения после матча «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс».

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