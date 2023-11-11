Более 30 человек пострадали во время матча второго дивизиона чемпионата Германии
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Как сообщает полиция Гамбурга, в секторе гостей произошла ссора, в ходе которой на мужчину было совершено нападение. Чтобы защитить человека и предотвратить дальнейшее развитие событий, полиция решила вмешаться в ситуацию.
Отмечается, что в ходе столкновения пострадали 17 сотрудников полиции.
По факту инцидента началось расследование.
Игра завершилась со счётом 0:0.
Ранее шесть полицейских получили ранения после матча «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс».