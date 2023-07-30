Шесть полицейских получили ранения после матча «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс»
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Встреча проходила в Авельянеде и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бока Хуниорс».
Как сообщает Clarin, болельщики «Индепендьенте» из‑за недовольства поражением бросали камни в полицейских и представителей клуба.
По информации источника, после игры были задержаны 11 человек.
После 27 туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Индепендьенте» с 28 очками располагается на 24‑й строчке.
Ранее сообщалось, что полиция Каталонии задержала 25 болельщиков «Барселоны», подозреваемых в тяжких преступлениях.