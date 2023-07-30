Шесть полицейских получили ранения после матча «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс»

Шесть полицейских получили ранения в результате столкновения с болельщиками после матча 27‑го тура чемпионата Аргентины между «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс».

Встреча проходила в Авельянеде и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бока Хуниорс».

Как сообщает Clarin, болельщики «Индепендьенте» из‑за недовольства поражением бросали камни в полицейских и представителей клуба.

По информации источника, после игры были задержаны 11 человек.

После 27 туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Индепендьенте» с 28 очками располагается на 24‑й строчке.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии задержала 25 болельщиков «Барселоны», подозреваемых в тяжких преступлениях.