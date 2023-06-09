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Полиция Каталонии задержала 25 фанатов «Барселоны», подозреваемых в тяжких преступлениях

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Испанская полиция задержала 25 фанатов «Барселоны», подозреваемых в убийствах, торговле наркотиками и других тяжких преступлениях.
Полиция Каталонии задержала 25 фанатов «Барселоны», подозреваемых в тяжких преступлениях
  • Gettyimages.ru

«Каталонские полицейские задержали 25 членов Casuals… 25 арестов и 17 обысков были проведены в различных муниципалитетах, в основном в Барселоне и столичном районе», — говорится в пресс-релизе правоохранительных органов автономного сообщества Каталония. 

Правоохранительные органы Испании завершили расследование против группы Casuals, представители которой получили известность как самые жестокие ультрас «Барселоны». 

В сезоне-2022/23 «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на групповой стадии. В Лиге Европы клуб уступил «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда не создана для игры в Лиге Европы.

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