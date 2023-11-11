Аспинэлл: иногда я думаю — у меня нет шансов победить Павловича

Британский боец UFC тяжёлого веса Том Аспинэлл высказался о поединке с россиянином Сергеем Павловичем в рамках титульного боя на турнире UFC 295.

«Иногда я думаю: «Нет никаких шансов, что я проиграю бой». А через две минуты я уже думаю: «Нет шансов, что я могу победить его». Но у меня такое всегда. Я научился драться без эмоций», — цитирует Аспинэлла Eurosport.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295.