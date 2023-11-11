Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал лучшим игроком команды в октябре.

По итогам голосования 45,84% болельщиков отдали своё предпочтение российскому игроку. На второй позиции расположился Матео Кассьерра. Третий — Вендел.

28-летний Сергеев подписал контракт с сине-бело-голубыми в январе 2022 года. Нынешнее соглашение игрока с санкт-петербургской командой действительно до июня 2025-го. В сезоне-2023/24 футболист провёл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Сергеев рассказал, что работал бы на заводе, если бы не стал профессиональным футболистом.