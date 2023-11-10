Сергеев: если бы не футбол, работал бы на заводе

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что работал бы на заводе, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Кем бы я был в Череповце, если бы не футбол и хоккей? Если работа, то на заводе. У нас большинство идёт работать туда, потому что больше нигде таких хороших зарплат не платят. Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего? Думаю, от 70 тыс. до 100 тыс.», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

28-летний форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми в январе 2022 года. Нынешнее соглашение игрока с санкт-петербургской командой действительно до июня 2025-го. В сезоне-2023/24 футболист провёл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в €5 млн.

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