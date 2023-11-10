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Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не подписал Пиняева

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Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о том, почему петербургский клуб не смог подписать полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не подписал Пиняева
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не знаю деталей, но исходя из логики: на момент его игры в «Чертанове» нужен ли он был «Зениту»? Смогли бы его развить? Какая вокруг него было конъюнктура? История несколько сложнее, чем просто рекомендовать забирать всех подряд», — цитирует Шипулина «Чемпионат».

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее Аршавин заявил, что хотел бы видеть футболиста «Локомотива» Пиняева в «Зените».

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