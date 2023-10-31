Аршавин заявил, что хотел бы видеть футболиста «Локомотива» Пиняева в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешёл в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом всё», — цитирует Аршавина РИА Новости.

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее Аршавин допустил, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит».