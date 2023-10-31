RT в Telegram
Подпишись

Аршавин заявил, что хотел бы видеть футболиста «Локомотива» Пиняева в «Зените»

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.
Аршавин заявил, что хотел бы видеть футболиста «Локомотива» Пиняева в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешёл в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом всё», — цитирует Аршавина РИА Новости.

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее Аршавин допустил, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить