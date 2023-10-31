Аршавин допустил, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, простят ли болельщики московского ЦСКА защитника Марио Фернандеса после его перехода в санкт-петербургский клуб.

«Нужно ли болельщикам ЦСКА прощать Фернандеса? Это их дело. Может, и не простят», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

Также он высказался о забеге защитника в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Просто на Фернандеса оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА. Поэтому Марио эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег», — сказал он.

На 88-й минуте встречи Фернандес после гола петербуржцев пробежал от скамейки запасных в другой угол поля, чтобы отпраздновать забитый мяч. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, что 33-летний бразилец выступал за московский клуб с 2012 по 2022 год.

Ранее агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава заявил, что его клиент никогда бы так не поступил с болельщиками, как Фернандес.