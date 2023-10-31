Аршавин допустил, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит»
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«Нужно ли болельщикам ЦСКА прощать Фернандеса? Это их дело. Может, и не простят», — приводит слова Аршавина РИА Новости.
Также он высказался о забеге защитника в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
«Просто на Фернандеса оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА. Поэтому Марио эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег», — сказал он.
На 88-й минуте встречи Фернандес после гола петербуржцев пробежал от скамейки запасных в другой угол поля, чтобы отпраздновать забитый мяч. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Напомним, что 33-летний бразилец выступал за московский клуб с 2012 по 2022 год.
Ранее агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава заявил, что его клиент никогда бы так не поступил с болельщиками, как Фернандес.