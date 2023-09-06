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Агент: Вагнер никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА, как Фернандес

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Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава оценил поведение защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент: Вагнер никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА, как Фернандес
  • РИА Новости

«Я подозреваю, что у Фернандеса какая-то обида на клуб. Уверен, его хотели. Да, мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА, как Марио», — приводит слова Эвандро Феррейры Metaratings.

На 88-й минуте встречи защитник после гола петербуржцев пробежал от скамейки запасных в другой угол поля, чтобы отпраздновать забитый мяч. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, что Фернандес выступал за армейцев с 2012 по 2022 год.

После семи туров РПЛ красно-синие с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 14 баллами располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Ловчев выразил непонимание из-за свиста болельщиков ЦСКА в адрес Фернандеса в матче с «Зенитом».

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