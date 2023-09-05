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Ловчев: не понял, за что болельщики ЦСКА освистывали Фернандеса в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил поведение защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Ловчев: не понял, за что болельщики ЦСКА освистывали Фернандеса в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У меня нет никаких вопросов к Марио, когда парень побежал радоваться. Фернандес не виноват в том, что не оказался в ЦСКА. Если он был нужен клубу, вопрос решался только деньгами. Это современный мир, где никто уже в мораль не играет. А когда стадион стал свистеть, у него появилась ярость — отсюда и этот забег после гола», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По его словам, когда игрока освистывают на протяжении всей встречи, трудно удержаться от ответного шага.

«Не понял, за что освистывали Фернандеса. Футболисты стали играть только за деньги. Марио выступал за ЦСКА, претензий не было 10 лет — почему об этом не вспоминают?» — заключил он.

На 88-й минуте игры Фернандес после гола защитника петербуржцев Дугласа Сантоса пробежал от скамейки запасных в другой угол поля, чтобы отпраздновать забитый мяч. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

После семи туров РПЛ красно-синие с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 14 баллами располагаются на второй строчке.

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