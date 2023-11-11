Бышовец: игра «Зенита» в два нападающих — проблема для обороны «Краснодара»
«Шансы равны, но многое будет зависеть от реализации: Кордоба и Кассьерра в хорошем состоянии, но я бы ещё отметил Сергеева. Игра «Зенита» в два нападающих — это проблема для обороны «Краснодара», — цитирует Бышовца «Чемпионат».
Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.
После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.
Ранее Властимил Петржела был уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ.